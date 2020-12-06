"Не могу отделаться от ощущения некоторого слабоумия. Забываю слова и элементарные вещи: чего хотела, куда шла, куда очки положила. Могу две раза пообедать, а потом вспомнить, что уже обедала. "
"Прямо резко начала тупеть. Сейчас вроде отхожу немного после выписки. Только головные боли иногда сильные".
"Такое чувство что мозг медленно сходит с ума. Уже не знаешь, где реальность, а где кино… Под каким-то гипнозом две недели живу".
"Мой муж просто потерял сознание утром, когда чистил зубы. Потом ещё 2 раза за 2 суток…У меня 39, кашель, ЖКТ, кровотечение, угроза тромбов. И это средняя тяжесть, и это дома есть врач (!). Сейчас 5-я (!) неделя идет…и еще куча проблем…".
"Даже скорую вызывали, от боли не помогало вообще ничего. В общем, в абстракции 10 дней…даже начала просить у Бога смерти, вот так было плохо. И это как оказалось легкая степень".
"Состояние было как с тяжелого бодуна, слабость дикая и голова свинцовая… Закрывая глаза, открываю — вечер…Закрываю— открываю глаза — обед.. Никаких мыслей не было, сил не было понимать, что это…".
"Боль нарастала постепенно, из-за этого я даже не заметила, как от простого: "сегодня болит голова" дошло до "у меня так болит голова, что я не могу дышать"".