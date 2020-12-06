Во всем мире зафиксировано более 66 миллионов случаев COVID-19. Больные и переболевшие коронавирусом рассказали в Facebook о своем состоянии во время заболевания и постковидных симптомах. "Рамблер" делится их историями.

Как выяснили ученые, коронавирус может серьезно влиять на мозг. Многие написали, что столкнулись с такой проблемой:

"Не могу отделаться от ощущения некоторого слабоумия. Забываю слова и элементарные вещи: чего хотела, куда шла, куда очки положила. Могу две раза пообедать, а потом вспомнить, что уже обедала. "

"Прямо резко начала тупеть. Сейчас вроде отхожу немного после выписки. Только головные боли иногда сильные".

"Такое чувство что мозг медленно сходит с ума. Уже не знаешь, где реальность, а где кино… Под каким-то гипнозом две недели живу".

У некоторых коронавирус сопровождалcя более "тяжелыми" симптомами. Например, частой потерей сознания и кровотечениями:

"Мой муж просто потерял сознание утром, когда чистил зубы. Потом ещё 2 раза за 2 суток…У меня 39, кашель, ЖКТ, кровотечение, угроза тромбов. И это средняя тяжесть, и это дома есть врач (!). Сейчас 5-я (!) неделя идет…и еще куча проблем…".

Также среди популярных симптомов, о которых рассказали переболевшие COVID-19, — сильные головные боли, при которых не действовали обезболивающие лекарства:

"Даже скорую вызывали, от боли не помогало вообще ничего. В общем, в абстракции 10 дней…даже начала просить у Бога смерти, вот так было плохо. И это как оказалось легкая степень".

"Состояние было как с тяжелого бодуна, слабость дикая и голова свинцовая… Закрывая глаза, открываю — вечер…Закрываю— открываю глаза — обед.. Никаких мыслей не было, сил не было понимать, что это…".