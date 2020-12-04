Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Стопкоронавирус.рф

Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть 

Lenta.ru 23 минуты назад
Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть
Фото: Pixabay
Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Об этом он рассказал на портале Pikabu.
Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков и запах бытовой химии.
«Чеснок — горький и чутка жжет. Вкуса чеснока нет. Аромата нет. Мандарин — просто сладкий. Лимон — чутка кислый и жжет. Сыр — как резина соленая. Спирт! Чистый. Идет, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь. Я не смог. Вообще. Выпил треть стакана спирта и ничего», — написал пользователь mg.4.
Затем он решил понюхать уксус, хлорку, белизну и бензин, но ничего не почувствовал.

«И тут меня слегка осенило плохой мыслью. Даже с холодком по коже. Я открыл конфорку на малый ход (газ с баллонов) — нет запаха одоранта!» — предупредил юзер.

Он призвал всех, кто также не имеет обоняния, быть бдительными, поскольку «есть шанс выпить что-то не то» или не почувствовать утечку газа. «Честно сказать, я не много с этой мысли поднапрягся. Это очевидные мысли, но я о них не слышал ни от кого. А газ у нас везде. И больные теперь тоже. А датчики утечки — нет», — заключил автор.
Ранее 4 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что при заражении коронавирусом могут возникать практически незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание. По его словам, при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.
Употребление чистого спирта может привести к химическому ожогу полости рта и пищевода. Кроме того, специалисты не рекомендуют употреблять алкоголь при заболевании коронавирусной инфекцией.
Видео дня. Что будет с телом, если каждый день закаляться
Последние новости
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса В России за сутки коронавирус обнаружен у 27,4 тысячи человек В России за сутки коронавирус обнаружен у 27,4 тысячи человек Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи Иммунолог назвал способы избежать заражения COVID-19 внутри семьи
Комментарии
Коронавирус , Владимир Болибок
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение