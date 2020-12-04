В России выявлено 27 403 новых случая коронавируса 

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За последние сутки в России было выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. При этом из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 569 летальных исходов, а полностью выздоровел 28 901 человек.

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.