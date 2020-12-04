"Такое общее состояние, будто я месяц беспробудно пил и курил, и теперь у меня жуткий отходняк", — написал блогер.
"В три ночи начинается резкая пульсирующая головная боль и потом до утра лежишь в постели, периодически проваливаясь в какой-то странный дрем, когда вроде спишь, но все слышишь, а вместо снов слушаешь собственные мысли. После такой ночи весь следующий день проходит в туманном коматозе с тяжелой и гудящей головой".
"Не стать после всего этого лысым. Волосы внезапно стали выпадать так, будто я пошел на сеанс химиотерапии".
"Да…волосы полезли. Только еще ломало страшно. Бессонница уже после выздоровления появилась", "С таким же точно состоянием я валялась, выпадали волосы…состояние жуткое, ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее. Подтвердили ковид" (орфография и пунктуация авторов сохранены).