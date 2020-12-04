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Стопкоронавирус.рф

«Вроде спишь, но все слышишь»: россиян рассказал про странные симптомы COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Россиянин, живущий в Нью-Йорке, рассказал на своей странице в Facebook о необычных симптомах заболевания. Блогер, публикующий посты под псевдонимом Денис Самсебесказал, подозревает, что у него коронавирус, однако результаты теста еще неизвестны. "Рамблер" делится его историей.
Как рассказал мужчина, коронавирус обнаружили у семьи няни его дочери. У него все началось с сильных приступов головной боли. При этом с температурой и обонянием у россиянина все в порядке.

"Такое общее состояние, будто я месяц беспробудно пил и курил, и теперь у меня жуткий отходняк", — написал блогер.

Кроме того, заболевание сопровождается бессонницей:

"В три ночи начинается резкая пульсирующая головная боль и потом до утра лежишь в постели, периодически проваливаясь в какой-то странный дрем, когда вроде спишь, но все слышишь, а вместо снов слушаешь собственные мысли. После такой ночи весь следующий день проходит в туманном коматозе с тяжелой и гудящей головой".

Еще, по словам блогера, у него резко начали выпадать волосы:

"Не стать после всего этого лысым. Волосы внезапно стали выпадать так, будто я пошел на сеанс химиотерапии".

Переболевшие коронавирусом написали в комментариях, что у них тоже были подобные симптомы:

"Да…волосы полезли. Только еще ломало страшно. Бессонница уже после выздоровления появилась", "С таким же точно состоянием я валялась, выпадали волосы…состояние жуткое, ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее. Подтвердили ковид" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Комментарии
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