Назван срок выхода России на плато по COVID 

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России замедляются. Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко считает, что это знак скорого выхода нашей страны на плато по заболеваемости COVID-19.

Это связано с тем, что в эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение, — приводит слова Карабиненко ТАСС.

Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова , темпы распространения заболевания в РФ действительно снижаются. Вместе с тем, ситуация отличается в разных регионах. Карабиненко считает, что замедление распространения вируса может быть связано также с активным формированием коллективного иммунитета.