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Назван срок выхода России на плато по COVID 

News.ru и ещё 2 11 минут назад
Назван срок выхода России на плато по COVID
Фото: Москва24
Темпы распространения коронавирусной инфекции в России замедляются. Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко считает, что это знак скорого выхода нашей страны на плато по заболеваемости COVID-19.
Это связано с тем, что в эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение, — приводит слова Карабиненко ТАСС.
Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, темпы распространения заболевания в РФ действительно снижаются. Вместе с тем, ситуация отличается в разных регионах. Карабиненко считает, что замедление распространения вируса может быть связано также с активным формированием коллективного иммунитета.
Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил в декабре начать вакцинацию граждан препаратом «Спутник V». Москва также готовится к этому — как писал NEWS.ru, в 2021 году столичные власти выделят 10 млрд рублей на вакцинацию. В Москве планируется открыть более 300 пунктов для её проведения.
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Коронавирус , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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