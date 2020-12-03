Врач оценил возможные побочные эффекты вакцины 

Недомогания могут быть обычной иммунной реакцией организма на вакцинацию. Так информацию о побочных эффектах вакцины от COVID-19 оценил российский иммунолог Анатолий Суслов, передает Nation News.

По словам Суслова, реакция может проявляться как в легкой, так и в тяжелой степени недомогания. Он добавил, что не надо сразу идти к врачу — это стоит сделать, если температура и другие симптомы держатся несколько дней.

При этом иммунолог уточнил, что если недомогание причиняет существенный дискомфорт, то стоит обратиться к медикам.

Ранее сообщалось, что каждый десятый пациент, привившийся вакциной «Спутник V», может ощущать озноб, жар, слабость или тошноту, однако в большинстве случаев прививка переносится хорошо. Согласно памятке с рекомендациями, пациентам не стоит волноваться, так как это один из признаков формирования иммунитета. При слабости, тошноте, усталости стоит отдохнуть, снизив физическую нагрузку.

При этом у некоторых пациентов может заложить нос или запершить в горле (1,5 процента), появиться ломота в теле и мышцах, головная боль и повышение температуры выше 37 градусов (5,7 процента), зуд, боль, отек и покраснение в месте введения вакцины (4,7 процента). В таком случае можно принять антигистаминные препараты, но лечение не требуется.