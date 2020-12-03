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Выявлен самый частый источник заражения COVID 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Выявлен самый частый источник заражения COVID
Фото: Lenta.ru
Во время режима самоизоляции риск заразиться COVID-19 для членов одной семьи выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. Об этом сказано в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Science.
Специалисты проанализировали данные о 1178 пациентах в китайской провинции Хунань. Она граничит с провинцией Хубэй, административный центр которой — город Ухань — оказался источником распространения коронавируса в конце 2019 года.
Наиболее низким риск заражения коронавирусом оказался в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры. В зависимости от близости контактов уровень риска возрастал. Он был ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, но оказался выше при общении с широким кругом родственников, выявили ученые.
Самый большой риск заразиться COVID-19 оказался в семье, члены которой живут вместе. Причиной, возможно, стало то, что во время самоизоляции они чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше члены одной семьи, в которой есть заболевший COVID-19, находятся вместе, тем выше риск заразиться. Каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10 процентов.
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