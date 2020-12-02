Миру предрекли дефицит вакцин от COVID-19 

Представитель организации заявил, что людям необходимо осознать факт того, что в мире не будет достаточной вакцинации для предотвращения нового роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трех-шести месяцев.

Райан также предупредил о возможном возникновении новой волны COVID-19 до того, как появится вакцина. Поэтому необходимо продолжать соблюдать санитарные меры, добавил он.