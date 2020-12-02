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Российские врачи оценили риск преждевременного старения из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 12 часов назад
Врачи оценили риск раннего старения из-за COVID-19
Фото: Максим Мишин / РИА Новости
Российские врачи в беседе с РБК оценили риск преждевременного старения из-за перенесенного коронавируса.
Так, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко заявила, что говорить о том, что одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может быть преждевременное старение организма, рано.

«За полгода мы не можем ни постареть, ни помолодеть: это слишком малый срок», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам специалиста, наиболее тяжелыми последствием COVID-19 считается «поражение легочной ткани», однако страдает также «соединительная ткань сосудов». В связи с этим в организме происходят многочисленные осложнения, связанные с нарушением кровообращения, поэтому в таком случае используется антикоагулянтная терапия.
Специалист добавила, что у многих переболевших COVID-19 диагностируют диабет. Кроме того, даже после легкого течения болезни наблюдается астения, «поражается нервная ткань, присутствует сонливость». Люди жалуются на головные боли, снижение памяти и работоспособности.
Как считает врач-пульманолог Сергей Пурясев, из-за того что коронавирус «разрушает сосудистую стенку, вызывает разрастание соединительной ткани», поражаются сосуды. При этом COVID-19, как и любая другая болезнь, оставит свой след на продолжительности жизни, подчеркнул врач.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила перенесших COVID-19 людей о преждевременном старении. По ее словам, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей, по ее словам, были опубликованы в ноябре.
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Коронавирус , Джордж Мейсон , РБК
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