Врачи оценили риск раннего старения из-за COVID-19

Российские врачи в беседе с РБК оценили риск преждевременного старения из-за перенесенного коронавируса.

Так, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко заявила, что говорить о том, что одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может быть преждевременное старение организма, рано.

«За полгода мы не можем ни постареть, ни помолодеть: это слишком малый срок», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам специалиста, наиболее тяжелыми последствием COVID-19 считается «поражение легочной ткани», однако страдает также «соединительная ткань сосудов». В связи с этим в организме происходят многочисленные осложнения, связанные с нарушением кровообращения, поэтому в таком случае используется антикоагулянтная терапия.

Специалист добавила, что у многих переболевших COVID-19 диагностируют диабет. Кроме того, даже после легкого течения болезни наблюдается астения, «поражается нервная ткань, присутствует сонливость». Люди жалуются на головные боли, снижение памяти и работоспособности.

Как считает врач-пульманолог Сергей Пурясев, из-за того что коронавирус «разрушает сосудистую стенку, вызывает разрастание соединительной ткани», поражаются сосуды. При этом COVID-19, как и любая другая болезнь, оставит свой след на продолжительности жизни, подчеркнул врач.