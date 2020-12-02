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Стопкоронавирус.рф

Женщина впала в кому из-за COVID-19 после рождения ребенка раньше срока 

Passion.ru 4 часа назад
Женщина впала в кому из-за COVID после родов
Фото: pixabay.com
Жительница Ведсбери, Великобритания, Ева Ахмед впала в кому из-за коронавируса после рождения ребенка раньше срока, пишет Daily Mirror.
28-летняя девушка заметила у себя первые симптомы COVID-19 на 28-й неделе беременности. Из-за проблем с дыханием она попала в больницу, медики объявили будущей маме, что нужно кесарево сечение. Малышка Айла, которая весила всего килограмм, появилась на свет на 12 недель раньше срока, 16 ноября 2020 года, в больнице Walsall Manor.
Девочку сразу поместили в реанимацию. «Мои легкие начали отказывать, и я впала в искусственную кому, лежала на ИВЛ, не зная, выйду ли я из этой больницы живой или в качестве трупа», — уточнила Ева.
Спасавшие мать и дочь медики часто приносили спящей Еве фотографии малышки. Мать излечилась от коронавируса на десятый день после родов. Тогда же Ева и ее муж Имтиаз смогли увидеть маленькую Айлу.
«Это было похоже на какое-то чудо, — призналась мать. — Я понимала, что прошла большой путь — вернулась с того света. Айла была в инкубаторе, но мы смогли немного пообщаться и взять ее на руки. Она сразу же ухватилась за меня».
Как призналась британка, до этого она ни разу не лечилась в больнице. Когда Еву выписывали, лечившие ее врачи аплодировали стоя. Айле придется оставаться в больнице до восстановления — сейчас она чувствует себя хорошо.
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