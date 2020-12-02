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ВОЗ резко внесла значительные изменения в правила ношения масок

Русская Планетаиещё 13
1 час назад
В обновленном руководстве по использованию медицинских масок, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), ужесточили правила ношения индивидуальных средств защиты. В организации считают, что маску надо носить в любых помещениях и вне их.
ВОЗ резко обновила рекомендации по ношению масок
Фото: Русская ПланетаРусская Планета
Маску на улице следует надевать, если невозможно соблюдать дистанцию в один метр. Обязательно ношение масок в школах, магазинах, если не соблюдается требование о дистанции. Маска нужна во всех плохо проветриваемых помещениях, независимо от возможности дистанцироваться.
Эти правила касаются всех лиц старше 12 лет. Людям из групп риска - пожилым и хроникам - нужно носить маску при невозможности соблюдать дистанцию, пишет РБК.
Детям до 5 лет маску носить не рекомендуют. Для лиц от 6 до 11 лет решение о ношении маски принимается исходя из эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с ней.
Отмечается, что эти изменения в руководстве по ношению масок - самые значительные за полгода.
Ранее датские ученые пришли к выводу, что маски практически не помогают обезопаситься от коронавируса.
Коронавирус,ВОЗ,
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