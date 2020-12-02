Три продукта признали средствами против COVID-19

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Ученые назвали три вида продуктов, которые признаны средствами против коронавирусной инфекции.

По данным профессора Университета Северной Каролины Си-Де-Ю, речь идет о темном шоколаде, зеленом чае и мускатных сортах винограда. В них содержатся соединения, которые способны блокировать функцию определенного фермента в SARS-CoV-2.

«Протеазы важны для здоровья и жизнеспособности клеток и вирусов»,

— объяснил Си-Де-Ю.

Также он отметил, что ранее зеленый чай, виноград и шоколад уже были известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В этот список эксперт включил какао-порошок.

Напомним, что в мире инфицированы более 64 195 351 человека. За это время выздороветь смогли свыше 44 350 655 пациентов.