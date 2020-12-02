Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Три вида продуктов признали средствами против коронавируса 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Три продукта признали средствами против COVID-19
Фото: Моя Москва.онлайн
Ученые назвали три вида продуктов, которые признаны средствами против коронавирусной инфекции.
По данным профессора Университета Северной Каролины Си-Де-Ю, речь идет о темном шоколаде, зеленом чае и мускатных сортах винограда. В них содержатся соединения, которые способны блокировать функцию определенного фермента в SARS-CoV-2.

«Протеазы важны для здоровья и жизнеспособности клеток и вирусов»,

— объяснил Си-Де-Ю.
Также он отметил, что ранее зеленый чай, виноград и шоколад уже были известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В этот список эксперт включил какао-порошок.
Напомним, что в мире инфицированы более 64 195 351 человека. За это время выздороветь смогли свыше 44 350 655 пациентов.
Видео дня. Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
Моя Москва.онлайн: последние новости
В Москве назвали одну из главных причин тяжелых случаев COVID-19 В Москве назвали одну из главных причин тяжелых случаев COVID-19 Назван опасный «ночной» симптом дефицита витамина D Назван опасный «ночной» симптом дефицита витамина D Ученые раскрыли механизм проникновения COVID-19 в мозг Ученые раскрыли механизм проникновения COVID-19 в мозг
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение