Названа опасность глубокого сна для людей с ковид

Риск для здоровья пациентов с COVID-19 представляет не время суток, а определенное состояние во сне. Об этом россиянам рассказал заведующий центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин , передает Sputnik

По словам врача, у некоторых пациентов при углублении сна могут возникать разные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания. В группе риска находятся в том числе люди с хронической обструктивной болезнью легких или избыточной массой тела.

Медик указал, что врачи оперативно диагностируют подобные заболевания и учитывают их при назначении лечения. Утверждение об опасности ночных часов для пациентов с коронавирусом — это миф, добавил Субботин.