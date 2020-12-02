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Врач рассказал об опасности глубокого сна для россиян с COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Названа опасность глубокого сна для людей с ковид
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Риск для здоровья пациентов с COVID-19 представляет не время суток, а определенное состояние во сне. Об этом россиянам рассказал заведующий центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин, передает Sputnik.
По словам врача, у некоторых пациентов при углублении сна могут возникать разные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания. В группе риска находятся в том числе люди с хронической обструктивной болезнью легких или избыточной массой тела.
Медик указал, что врачи оперативно диагностируют подобные заболевания и учитывают их при назначении лечения. Утверждение об опасности ночных часов для пациентов с коронавирусом — это миф, добавил Субботин.
Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей, не могут вспомнить знакомые названия, приходят не туда, теряют ощущение времени. Российские врачи и неврологи указали на рост числа подобных жалоб осенью. По их словам, такое состояние пациентов вызвано психосоматикой, стрессом и страхом. К патологиям нервной системы также может привести нарушение работы легких, из-за которого головной мозг не получает достаточно кислорода. Еще одна версия заключается в том, что из-за токсического влияния инфекции повреждаются нервные волокна.
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Коронавирус , Валерий Субботин , ИА Sputnik
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