В исследовании приняли участие 33 пациента с COVID-19, страдающих от гипоксии, которая требовала искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оказалось, что иммуноглобулин, который вводился больным внутривенно, значительно уменьшал тяжесть гипоксии, сократил продолжительность госпитализации и риск необходимости перехода на ИВЛ.

Основная цель испытания — определить, действительно ли высокие дозы иммуноглобулина способны замедлить или остановить ухудшение дыхательной функции у пациентов с осложнением коронавирусной болезни. Кроме того, будет проверяться, влияет ли препарат на здоровье пациентов за счет улучшения функции легких и соответствующего воздействия на метаболические факторы.