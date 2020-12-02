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Представлено средство против осложнений от коронавируса

Lenta.ruиещё 8
02 декабря 2020
Исследователи представили результаты клинических испытаний иммуноглобулина Octagam, который оказался эффективен в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 33 пациента с COVID-19, страдающих от гипоксии, которая требовала искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оказалось, что иммуноглобулин, который вводился больным внутривенно, значительно уменьшал тяжесть гипоксии, сократил продолжительность госпитализации и риск необходимости перехода на ИВЛ.
В настоящее время проводится более масштабное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование средства.
Основная цель испытания — определить, действительно ли высокие дозы иммуноглобулина способны замедлить или остановить ухудшение дыхательной функции у пациентов с осложнением коронавирусной болезни. Кроме того, будет проверяться, влияет ли препарат на здоровье пациентов за счет улучшения функции легких и соответствующего воздействия на метаболические факторы.
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