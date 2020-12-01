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Названы факторы, мешающие восстановлению легких после коронавируса 

Medical Note 1 час назад
Факторы, мешающие восстановиться легких после ковид
Фото: Medical Note
COVID-19 часто приводит к поражению и воспалению легких. Врачи могут вылечить пневмонию, однако с ее последствиями придется бороться уже самостоятельно после выписки, рассказал радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.
Эксперт отметил, что после перенесенных воспалительных заболеваний — коронавируса, гриппа — в легких остается обширная зона фиброзных изменений. Кашель и одышка могут сохраняться довольно долго — до 1,5 месяцев.
При регенерации одни клетки отмирают, а другие рождаются, восстанавливается и структура легких. В некоторых случаях — не полностью. Такое бывает, когда пациент сам себя губит, например, начинает курить сразу после болезни, подчеркнул врач.
По его словам, у курящего человека легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курение после болезни пульмонолог назвал медленным самоубийством.

«Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года»,

— уточнил он.
Специалист отметил, что ускорить восстановление можно, если начать готовить свой организм заранее — заниматься спортом, следить за здоровьем. У таких людей сопротивляемость к инфекциям выше.

«Человек, который занимается спортом, который следит за своим здоровьем, даже если заболевает, то болеет не так сильно, как тот, кто за собой не следил»,

— добавил Александр Карабиненко.
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Коронавирус , ИА Sputnik
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