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В России заметили изменение ситуации с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В РФ заметили изменение ситуации с коронавирусом
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.
В некоторых субъектах тенденция выглядит уверенной, заметила Плоскирева.
Эпидемиолог уточнила, что пока что изучены не все особенности эпидемиологического процесса, потому что COVID-19 — новая инфекция и прогнозировать заболеваемость или ее снижение сложно.
Плоскирева уточнила, что россиянам надо соблюдать профилактические меры, чтобы победить коронавирус.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что эпидемия COVID-19 в России завершится, когда процент россиян с антителами достигнет 70-75 процентов, а доля заболевших не будет превышать 0,5 процента населения. По его мнению, это произойдет в 2021 году. При этом COVID-19 не исчезнет — скорее всего, он превратится в сезонное заболевание.
За последние сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировавно 2 322 056 случаев COVID-19 в 85 регионах, 40 464 летальных исхода, 1 803 467 выздоровлений.
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Коронавирус , Роспотребнадзор , РИА Новости
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