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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 26 402 новых случая коронавируса 

Даня Виттиг 1 час назад
В России выявлено 26 402 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни.
Всего зафиксировано 569 случаев, которые закончились летально, при этом полностью выздоровело 24 763 человека.
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах.
Также за весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровело 1 803 467 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, как коронавирус влияет на сердце.
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