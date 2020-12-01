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За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни.

Всего зафиксировано 569 случаев, которые закончились летально, при этом полностью выздоровело 24 763 человека.

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса в 85 регионах.

Также за весь период зафиксировано 40 464 летальных исхода, выздоровело 1 803 467 человек.