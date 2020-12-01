Медсестра высмеяла меры предосторожности от COVID-19

Медсестра Эшли Греймс (Ashley Grames) из американского штата Орегон похвасталась в TikTok тем, что не соблюдает введенные из-за распространения коронавируса меры предосторожности. Как сообщает Daily Mail , в итоге женщина осталась без работы, а ее профиль в соцсети удалили.

Ролик, который опубликовала Греймс, был снят в комнате отдыха медицинского персонала. Женщина, одетая в форму медсестры, высмеяла несколько требований.

«Когда мои коллеги узнают, что я продолжаю путешествовать, не ношу маску в общественных местах и разрешаю детям играть с другими детьми», — указала она в видео.

В клинике, в которой работала Греймс, посчитали, что в ролике она продемонстрировала «высокомерное пренебрежение серьезностью пандемии». В медучреждении подчеркнули, что все сотрудники должны соблюдать меры предосторожности. В итоге медсестру отстранили от работы и отправили в административный отпуск. Клиника намерена провести расследование.

Видео Греймс, а также ее профиль были удалены из TikTok, однако впоследствии эти же ролики начали распространять другие аккаунты. В комментариях к ним многие пользователи соцсети потребовали, чтобы медсестру уволили.