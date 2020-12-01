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Медсестра высмеяла меры предосторожности от коронавируса и осталась без работы 

Lenta.ru 3 часа назад
Медсестра высмеяла меры предосторожности от COVID-19
Фото: TikTok
Медсестра Эшли Греймс (Ashley Grames) из американского штата Орегон похвасталась в TikTok тем, что не соблюдает введенные из-за распространения коронавируса меры предосторожности. Как сообщает Daily Mail, в итоге женщина осталась без работы, а ее профиль в соцсети удалили.
Ролик, который опубликовала Греймс, был снят в комнате отдыха медицинского персонала. Женщина, одетая в форму медсестры, высмеяла несколько требований.

«Когда мои коллеги узнают, что я продолжаю путешествовать, не ношу маску в общественных местах и разрешаю детям играть с другими детьми», — указала она в видео.

В клинике, в которой работала Греймс, посчитали, что в ролике она продемонстрировала «высокомерное пренебрежение серьезностью пандемии». В медучреждении подчеркнули, что все сотрудники должны соблюдать меры предосторожности. В итоге медсестру отстранили от работы и отправили в административный отпуск. Клиника намерена провести расследование.
Видео Греймс, а также ее профиль были удалены из TikTok, однако впоследствии эти же ролики начали распространять другие аккаунты. В комментариях к ним многие пользователи соцсети потребовали, чтобы медсестру уволили.
Ранее из-за видео в TikTok остался без работы сотрудник кофейни Starbucks из американского города Индианаполис. Он показал, как сделал коктейль с отбеливателем, и заявил, что смертельно опасная жидкость — это специальный напиток для полицейских.
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Комментарии
Коронавирус , Starbucks , Daily Mail
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