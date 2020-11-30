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Проценко рассказал, сколько держатся антитела к COVID 

News.ru 55 минут назад
Проценко рассказал, сколько держатся антитела к COVID
Фото: Denis Protsenko/Facebook
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу. Он напомнил, что за год пандемии врачи так и не смогли найти способы целенаправленной терапии.
За год мы так и не смогли найти целенаправленной терапии. Нет лекарственного препарата, который со стопроцентным механизмом действия редуцировал и убивал бы вирус, — подчеркнул он.
По его словам, к четвёртому месяцу после заражения COVID-19 антитела в организме начинают пропадать. При этом после повторного заражения коронавирусом антитела начинают появляться быстрее и активнее, чем в первый раз, передаёт ТАСС.
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Коронавирус , ИТАР-ТАСС
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