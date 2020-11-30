В Сети рассказали о внезапной «отключке» после ковида

"Было ли у кого такое, что засыпаешь каждый раз мгновенно? У меня такое уже месяцами длится, каждый вечер, ложишься на подушку, и всё, вырубает. Причём бывает и в 20ч, бывает и в 23. Не устаю нигде, стресса как такового нету. Чувствую, что всё, сейчас засну, кидаю все дела, ложусь и сразу отрубаюсь, прямо моментально, меньше минуты. Очень напрягает, из-за чего это вообще?".
"Как пример, готовишь еду, но чувствуешь все не могу, спать хочу, кидаешь все и в кровать…"
"Если не лечь, как чувствуешь что сейчас отрублюсь, прямо пошатывать начинает"
"Меня рубит даже на ходу. Как обкуренная. А вечером стоит сесть на диванчик с телефоном, моргну — опа! Телефон на полу, а сама я в странной позе сижу и смотрю мультики. И да, раньше была бессонница, а после Ковида засыпаю моментально. Но не высыпаюсь. Всегда усталая. "
"Я сейчас, сажусь на диван и вырубаюсь, свет не могу выключить. Раньше стирала и готовила вечером, сейчас не могу. ".