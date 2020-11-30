В Сети рассказали о внезапной «отключке» после ковида

О странных долгоиграющих последствиях COVID-19 для организма встревоженно говорят и на Западе, и в России. Через несколько месяцев после перенесенной инфекции люди обнаруживают изменения в своем состоянии, которые врачи объяснить пока не могут. У кого-то немеют руки, кто-то теряет "куски" памяти, а другие теряют привычную жизнь.

Так, в популярном сообществе в Сети одна из девушек рассказала о странном последствии ковида:

"Было ли у кого такое, что засыпаешь каждый раз мгновенно? У меня такое уже месяцами длится, каждый вечер, ложишься на подушку, и всё, вырубает. Причём бывает и в 20ч, бывает и в 23. Не устаю нигде, стресса как такового нету. Чувствую, что всё, сейчас засну, кидаю все дела, ложусь и сразу отрубаюсь, прямо моментально, меньше минуты. Очень напрягает, из-за чего это вообще?".

Как выяснил "Рамблер", многие пережившие коронавирус жалуются на подобную проблему:

"Как пример, готовишь еду, но чувствуешь все не могу, спать хочу, кидаешь все и в кровать…"

"Если не лечь, как чувствуешь что сейчас отрублюсь, прямо пошатывать начинает"

"Меня рубит даже на ходу. Как обкуренная. А вечером стоит сесть на диванчик с телефоном, моргну — опа! Телефон на полу, а сама я в странной позе сижу и смотрю мультики. И да, раньше была бессонница, а после Ковида засыпаю моментально. Но не высыпаюсь. Всегда усталая. "

"Я сейчас, сажусь на диван и вырубаюсь, свет не могу выключить. Раньше стирала и готовила вечером, сейчас не могу. ".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.