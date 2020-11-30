Мясников назвал самые опасные симптомы COVID-19

Доктор заявил, что из-за резкого обострения ситуации боязнь коронавируса «дошла до людей». Из-за этого многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов COVID-19. Медик посоветовал вызывать скорую помощь только в тех случаях, если у пациента появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура не опускается ниже 38 градусов.