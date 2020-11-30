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Мясников назвал самые опасные симптомы COVID-19

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил самые, по его выражению, опасные симптомы коронавируса, при появлении которых нужно срочно вызывать скорую помощь. Об этом он рассказал в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».
Доктор заявил, что из-за резкого обострения ситуации боязнь коронавируса «дошла до людей». Из-за этого многие россияне стали обращаться к врачам даже без ярко выраженных симптомов COVID-19. Медик посоветовал вызывать скорую помощь только в тех случаях, если у пациента появились одышка, заторможенность, вялость или обезвоживание, а температура не опускается ниже 38 градусов.
«Если нет симптомов, что вы рветесь на эти больничные койки?» — удивился ведущий. Он добавил, что людям не нужно настаивать на госпитализации, если они не находятся в группе риска.
Коронавирус,Александр Мясников,
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