"Я [в пятницу] участвовала в совещании ВОЗ, на котором рассматривались новые рекомендации по так называемым близким контактам, — сообщила она. — Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров".