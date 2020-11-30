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Стопкоронавирус.рф

ВОЗ готовит новые рекомендации по «близким контактам» при коронавирусе 

Авторадио и ещё 4 5 часов назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новые рекомендации для определения "близкий контакт" при коронавирусе. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Я [в пятницу] участвовала в совещании ВОЗ, на котором рассматривались новые рекомендации по так называемым близким контактам, — сообщила она. — Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров".

Вуйнович напомнила, что раньше близкий контакт подразумевал под собой общение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров. Она добавила, что изменения в рекомендациях связаны с тем, что сейчас ВОЗ "больше знает о вирусе".
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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