Кардиолог назвал сроки новой вспышки COVID-19 

Врач-кардиолог из США Александр Иванов рассказал, когда ожидать новой вспышки коронавируса в Соединённых Штатах и ближайших странах.

По его словам, в 20-х числах января количество фиксируемых случаев коронавируса за сутки в американских городах и ближайших государствах может достигнуть 400 тысяч.

Специалист уточнил, что на рост числа заболевших может повлиять день благодарения, который отмечается 28 ноября. В этот день семьи традиционно навещают друг друга, что может спровоцировать заражения.

Также Иванов отметил, что в США смертность от COVID-19 не снижается с июля, передаёт URA.RU.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах за прошедшие сутки зафиксировали ещё 155 тысяч заболевших коронавирусом, а 28 ноября был установлен рекорд — 205 557 новых случаев. С начала пандемии американские врачи выявили свыше 13 млн заражённых, жертвами болезни стали более 266 тысяч человек.