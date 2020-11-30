Россиян предупредили об осложнениях COVID на сердце 

Коронавирус вызывает множество осложнений, в том числе на сердце. Так, инфекция влияет на свертываемость крови, что приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы и развитию инфаркта миокарда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

По его словам, COVID-19 повреждает миокард: миокардит часто встречается у больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Вирусные пневмонии также связаны с микротромбозами.

«В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой. Мы знаем, что возникает гиперкоагуляция, повышается свертываемость крови. Часть сосудов тромбируется, развивается инфаркт миокарда даже на неизмененных сосудах», — пояснил кардиолог.

Иванов добавил, что даже через несколько месяцев после инфицирования у пациентов наблюдались слабость и тахикардия. Он посоветовал лечащимся на дому от коронавируса при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.