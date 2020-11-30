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Россиян предупредили об осложнениях COVID на сердце 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиян предупредили об осложнениях COVID на сердце
Фото: Lenta.ru
Коронавирус вызывает множество осложнений, в том числе на сердце. Так, инфекция влияет на свертываемость крови, что приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы и развитию инфаркта миокарда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.
По его словам, COVID-19 повреждает миокард: миокардит часто встречается у больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Вирусные пневмонии также связаны с микротромбозами.

«В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой. Мы знаем, что возникает гиперкоагуляция, повышается свертываемость крови. Часть сосудов тромбируется, развивается инфаркт миокарда даже на неизмененных сосудах», — пояснил кардиолог.

Иванов добавил, что даже через несколько месяцев после инфицирования у пациентов наблюдались слабость и тахикардия. Он посоветовал лечащимся на дому от коронавируса при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.
В сентябре доктор медицинский наук, профессор Павел Воробьев рассказал, что среди негативных последствий для организма после перенесенного COVID-19 выделяется так называемый постковидный синдром. Основные симптомы патологического состояния: скачки давления, ощущение нарушения ритма, чувство замирания сердца, головная боль, слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, зевота, плаксивость, депрессия, необычные сны, потеря аппетита, сбои в работе кишечника.
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