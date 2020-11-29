Поражение легких при бессимптомном течении коронавируса можно обнаружить только при помощи компьютерной томографии. Об этом рассказал URA.RU профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

Он подчеркнул, что с такой проблемой могут столкнуться многие россияне.

"И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой", — отметил вирусолог.

При этом он добавил, что при легкой и бессимптомной форме не стоит требовать госпитализации, поскольку в ней нет необходимости. Вместе с тем, это увеличит нагрузку на систему здравоохранения.