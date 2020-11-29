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Врач назвал способ выявить поражение легких при бессимптомном COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Поражение легких при бессимптомном течении коронавируса можно обнаружить только при помощи компьютерной томографии. Об этом рассказал URA.RU профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.
Он подчеркнул, что с такой проблемой могут столкнуться многие россияне.

"И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой", — отметил вирусолог.

При этом он добавил, что при легкой и бессимптомной форме не стоит требовать госпитализации, поскольку в ней нет необходимости. Вместе с тем, это увеличит нагрузку на систему здравоохранения.
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