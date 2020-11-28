Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 

Lenta.ru 1 час назад
Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19
Фото: Lenta.ru
При COVID-19 могут происходить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и возникать проявления инфекции на коже, а также бессонница. Такие неочевидные и малоизвестные симптомы в разговоре с «Лентой.ру» перечислил заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач-терапевт Александр Мельников.

«Вообще они не очень редкие, но просто о них меньше говорят. Допустим, могут быть кожные проявления, могут быть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта в виде диареи — в общем, симптомов на самом деле много»,

— сказал врач.
Мельников отметил, что при коронавирусе вообще могут наблюдаться любые симптомы ОРВИ. «Допустим, желудочный грипп, ротавирус. Такие же симптомы со стороны ЖКТ могут возникать и при коронавирусной инфекции», — отметил он.
Кроме того, неочевидным симптомом может быть нарушение сна.

«Это один из симптомов, которые вообще при любой инфекции наблюдаются, и в том числе при коронавирусе, — сказал врач. — на фоне высокой температуры и сбитого суточного ритма бессонница возникает очень часто».

Однако такой симптом, по словам Мельникова, встречается не у всех пациентов — некоторые, наоборот, страдают сонливостью, что является нормальным во время заболевания, сопровождаемого воспалительными факторами.
Видео дня. Почему возникает вздутие живота
Последние новости
Российский ученый усомнился в «истинной» причине пандемии коронавируса Российский ученый усомнился в «истинной» причине пандемии коронавируса Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 Врач назвал три неочевидных симптома COVID-19 США объяснили причину введения санкций против российских компаний США объяснили причину введения санкций против российских компаний
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение