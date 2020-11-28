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Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Врач рассказал, как избавиться от последствий ковид
Фото: Depositphotos
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости порекомендовал переболевшим коронавирусом заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, чтобы избавиться от последствий инфекции.

"У каждого человека (программу реабилитации после коронавируса) надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим (после коронавируса) повреждение центральной нервной системы, это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения",

— рассказал Жемчугов.
У многих переболевших COVID-19, как напомнил эксперт, наблюдается нарушение дыхания, что связано с повреждением легких.

"Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором (Анастасией) Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус, это будет полезно всем системам. Потому что надо в первую очередь отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит все",

— отметил Жемчугов.
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