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Врач оценил информацию о выпадении зубов после коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
Врач высказался о выпадении зубов из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
У пациентов с коронавирусом не наблюдается проблем с выпадением зубов, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова передает РИА Новости.
Врач оценил информацию, появившуюся в газете New York Times, о том, что коронавирус может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Оказалось, что некоторые переболевшие COVID-19 жаловались на выпадение зубов без кровотечения. Другие заявили, что у них усилилась чувствительность десен, темнеют или разрушаются зубы.
По словам Жемчугова, возможно, для появления такого вида последствий прошло слишком мало времени. Он добавил, что у коронавируса и так достаточно серьезных осложнений — поражение сосудов и нервной системы, поэтому вполне уместным будет говорить о постковидном синдроме и курсах реабилитации.
Ранее среди самых опасных осложнений от коронавируса назвали поражение легких, на восстановление которых может понадобиться время.
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