Названа главная особенность пациентов с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал главную особенность больных коронавирусом. Его слова передает Московский Комсомолец.

По его словам, главная особенность пациентов с COVID-19 — это "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме.

По его словам, треть погибших больных умирают в первые три дня пребывания в стационаре, остальные позднее. Чаще всего причинами смерти становятся гипоксия и тромбоэмболии, позднее — сепсис из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Проценко уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.