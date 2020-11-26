Названа главная особенность пациентов с COVID-19

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал главную особенность больных коронавирусом. Его слова передает Московский Комсомолец.
По его словам, главная особенность пациентов с COVID-19 — это "быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов" в организме.
По его словам, треть погибших больных умирают в первые три дня пребывания в стационаре, остальные позднее. Чаще всего причинами смерти становятся гипоксия и тромбоэмболии, позднее — сепсис из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.
Проценко уточнил, что внутрибольничные штаммы опасных бактерий появились в Коммунарке из-за перевода пациентов из других стационаров.
"Причем проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще", — пояснил он.