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Стопкоронавирус.рф

Врач показал на видео последние минуты умирающих от COVID-19 пациентов 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Врач из американского штата Миссури опубликовал в Twitter видео, на котором показал, что видят умирающие от COVID-19 пациенты в последние минуты своей жизни. Ролик собрал более 100 тысяч просмотров, сотни комментариев и тысячи лайков.
На кадрах Кеннет Реми (Kenneth Remy), одетый во все необходимые средства индивидуальной защиты, снял пугающее видеообращение. Он объяснил, что страдающий от коронавируса человек перед смертью видит лишь медицинские приборы и лица докторов. По его словам, такой пациент дышит с частотой 40 раз в минуту, при этом его уровень насыщения крови кислородом падает ниже 80 процентов.
Он призвал людей отнестись к его словам со всей серьезностью. «Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза», — подписал он видео, размещенное 21 ноября.
Ранее мексиканский медбрат записал видеообращение для родственников за несколько часов до смерти от COVID-19. На кадрах пациент говорит: «Я хочу, чтобы вы помнили, кто я есть и кем я был, что бы ни случилось, и какую бы участь мне ни уготовил Бог».
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Комментарии 1
Коронавирус , Видео , COVID-19
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