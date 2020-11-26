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Найдены гены предрасположенности к тяжелой форме COVID 

Даня Виттиг 2 часа назад
Найдены гены предрасположенности к тяжелой форме COVID
Фото: depositphotos.com
Американские ученые провели анализ библиотеки белков и метаболитов, которые связаны с геномом человека. Результаты опубликованы в издании New England Journal of Medicine. Исследование показало генетические факторы риска, которые влияют на развитие тяжелой формы COVID-19.
Несмотря на огромную статистику случаев COVID-19 в мире, медики до сих пор не знают, почему разные люди переносят разные формы вируса.
Исследователи из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне под руководством доктора медицины Роберта Герштена выяснили, как генетические вариации связаны с COVID-19. Для этого они использовали собственную базу данных белков и метаболитов человека, которая создавалась в течение десяти лет.

"Пациенты с COVID-19 демонстрируют широкий спектр клинических проявлений и степеней тяжести — от симптомов гриппа до острого респираторного расстройства. Хотя известно, что сопутствующие сердечно-сосудистые и метаболические заболевания являются факторами риска, в целом не совсем понятно, почему у некоторых людей развивается опасное для жизни заболевание, в то время как другие остаются бессимптомными".

В ходе исследования выяснилоcь, что одна из двух областей генома оказалась связанной с антигеном CD209 — белком, посредством которого вирус SARS-CoV-2 поражает клетки человека.

"Ученые все чаще находят точки генома, связанные с COVID-19, но часто неясно, как они влияют на сами механизмы болезни. Мы использовали нашу огромную базу данных, чтобы определить, что белок, наиболее сильно экспрессируемый в этом регионе, — корецептор вируса, вызывающего COVID-19. Доступные в настоящее время так называемые коктейли антител в основном нацелены на спайковые белки вируса. Наша же работа определяет, какие белки в организме человека захватываются SARS-CoV-2 и другими коронавирусами".

Вторая область генома, выявленная исследователями, связана с плохо изученным белком CXCL16, воспалительным хемокином, который, по мнению ученых, играет роль в привлечении иммунных клеток — лимфоцитов — к участкам инфекции.
Авторы надеются, что полученные результаты позволят наметить пути для создания новых методов лечения тяжелой формы COVID-19.
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