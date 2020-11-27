Россияне обнаружили, как коронавирус ударил по зрению 

О том, как COVID-19 постепенно "отыгрывается" на многих процессах жизнедеятельности и органах человека, переболевшие рассказывают уже не один месяц. Кто-то говорит о появившихся проблемах с давлением и желудком, а другие жалуются на онемение рук и постоянную одышку.

Как выяснил "Рамблер", россияне в одном из сообществ в Сети рассказали, что "пост-ковид" проявляется еще и в проблемах с глазами:

"Упало зрение очень сильно, у меня 36 день, надеюсь, что может оно ещё восстановится…;

"И у меня упало, не очень сильно (с -1 до -2), сделала новые очки… пневмонии не было, был "лёгкий", но долгий Ковид…"

"Пневмонии не было ковидом болела 1 месяц зрение упало. Телевизор не могу смотреть всегда смотрела без очков.60 лет…"

"Упало на единицу…", — рассказали они.

При этом многие считают, что дело в поражении нервной системы, с которым столкнулись "ковидники":

"Скорее дело не в пневмонии, а в поражении нервной системы и сосудов. У многих появились проблемы со зрением. Фокус плывет, сильная сухость глаз, в целом, зрение падает…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.