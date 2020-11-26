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Маски даже на улице и комендантский час: как борются с COVID-19 европейцы 

Мира Маркина 3 часа назад
Как борются с COVID-19 европейцы
Фото: depositphotos.com
Вторая волна пандемии COVID-19 не обошла стороной никого. Ежедневно число зараженных коронавирусом растет по всему миру. Но пока Россия не спешит объявлять "локдаун", европейские страны действует более радикально. Как борются с COVID-19 на Западе? Выяснял "Рамблер".

«Сейчас уровень распространения вируса в стране тот же, что и в момент введения комендантского часа. Не может быть и речи об отмене режима карантина»,

— не так давно заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В конце октября в стране был объявлен общенациональный карантин: теперь люди разрешалось выходить из дома только на работу, к врачу или родственнику, нуждающемуся в уходе. Кроме того, разрешался поход в магазин за продуктами и прогулки неподалеку от дома. Бары и рестораны во Франции оказались закрыты, публичные собрания запрещены.
Однако на днях Макрон объявил о смягчении карантинных мер. Президент заявил, что с 15 декабря будут сняты ограничения на передвижения по стране, однако с 9 вечера до 7 утра будет по-прежнему действовать комендантский час.
Тем временем в Сербии ограничения на фоне пандемии лишь ужесточились. Отныне маски нужно носить даже на улицах, население должно перейти на удаленную работу, а рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться не позже 18 часов.
В Португалии схожая ситуация. На территории страны введен комендантский час, на время национальных декабрьских праздников вводятся ограничения на работу школ, детских садов, а также на пересечение границ муниципалитетов.

«Чрезвычайное положение продлится столько, сколько необходимо для борьбы с пандемией»,

— заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в мире превысило 60 миллионов человек.
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Коронавирус , Эммануэль Макрон
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