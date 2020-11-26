Как борются с COVID-19 европейцы

Вторая волна пандемии COVID-19 не обошла стороной никого. Ежедневно число зараженных коронавирусом растет по всему миру. Но пока Россия не спешит объявлять "локдаун", европейские страны действует более радикально. Как борются с COVID-19 на Западе? Выяснял "Рамблер".

«Сейчас уровень распространения вируса в стране тот же, что и в момент введения комендантского часа. Не может быть и речи об отмене режима карантина»,

— не так давно заявил президент Франции Эммануэль Макрон

В конце октября в стране был объявлен общенациональный карантин: теперь люди разрешалось выходить из дома только на работу, к врачу или родственнику, нуждающемуся в уходе. Кроме того, разрешался поход в магазин за продуктами и прогулки неподалеку от дома. Бары и рестораны во Франции оказались закрыты, публичные собрания запрещены.

Однако на днях Макрон объявил о смягчении карантинных мер. Президент заявил, что с 15 декабря будут сняты ограничения на передвижения по стране, однако с 9 вечера до 7 утра будет по-прежнему действовать комендантский час.

Тем временем в Сербии ограничения на фоне пандемии лишь ужесточились. Отныне маски нужно носить даже на улицах, население должно перейти на удаленную работу, а рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться не позже 18 часов.

В Португалии схожая ситуация. На территории страны введен комендантский час, на время национальных декабрьских праздников вводятся ограничения на работу школ, детских садов, а также на пересечение границ муниципалитетов.

«Чрезвычайное положение продлится столько, сколько необходимо для борьбы с пандемией»,

— заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в мире превысило 60 миллионов человек.