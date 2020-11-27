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Стопкоронавирус.рф

Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов 

РИА Новости и ещё 4 52 минуты назад
Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов
Фото: depositphotos.com
Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.
Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными.

"У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"

По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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