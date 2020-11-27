Ученый назвал два отличия COVID-19 от других вирусов 

Биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Гельфанд назвал отличия COVID-19 от других вирусов.

Он отметил, что хотя в целом пандемии протекают по одной и той же схеме, две особенности коронавируса стали для человечества неожиданными.

"У этого вируса очень большой инкубационный период, когда у человека еще нет симптомов, но он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей", — сообщил Гельфанд в выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?"

По словам ученого, многие люди не были готовы к тому, чтобы предпринимать необходимые меры для защиты окружающих от заражения.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.