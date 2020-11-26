Раскрыты побочные эффекты вакцин против COVID-19

Любая вакцина против коронавируса может вызвать неприятные, но временные побочные эффекты, не представляющие опасности для здоровья и жизни. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные Американской медицинской ассоциации.

Специалисты предупреждают, что последствия от вакцинации могут быть неприятными, однако необходимо сделать несколько инъекций, чтобы сформировался полноценный иммунитет. Вакцины от Moderna и Pfizer, вводимые в двух дозах с интервалом примерно в один месяц, по их оценкам, до 95 процентов эффективны в обеспечении иммунитета против SARS-CoV-2.

В испытаниях вакцины Moderna единственным распространенным «тяжелым» побочным эффектом, наблюдаемым после первой дозы, стала боль в месте инъекции, возникающая у 2,7 процента пациентов. После второй дозы наиболее частым серьезным побочным эффектом оказалась усталость, которая наблюдалась у 9,7 процента участников. Мышечные боли испытывали 8,9 процента, а боли в суставах — 5,2 процента. Еще 4,5 процента сообщали о головных болях.

Подробные данные о безопасности вакцины Pfizer еще не опубликованы, но представители компании BioNTech раскрыли, что вакцина не представляет серьезную опасность для здоровья. Предварительно показано, что наиболее частыми побочными эффектами были утомляемость и головные боли, которые наблюдались менее чем у 4 процентов участников испытания после второй дозы.

Некоторые эксперты призвали врачей и чиновников органов здравоохранения проинформировать общественность о том, что возможны такие последствия, как сильное повышение температуры. Это позволит противостоять тем, кто будет использовать информацию о побочных эффектах для продвижения теорий заговора против вакцинации.