Парфюмер рассказал, как вернуть обоняние после COVID

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Потеря обоняния — один из наиболее частых симптомов коронавируса. У некоторых людей процесс его восстановления затягивается на месяцы. В это ситуации могут помочь приемы, которыми пользуются профессиональные парфюмеры, рассказала радио Sputnik владелица парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероника Бруховецкая.

Эксперт посоветовала начать разучивать ароматы, в том числе незнакомые. Начать лучше с привычных запахов — цитрусовых, специй.

«Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства», — сказала парфюмер.

Это позволит восстановить нейронные сети в мозге и помочь обонятельной памяти восстановиться.

Специалист отметила, что потеря обоняния для профессионалов сравнима с потерей важнейшего рабочего инструмента. Поэтому парфюмеры стараются больше внимания уделять своему иммунитету.

«Для этого нужно больше взаимодействовать с эфирными маслами, которые являются хорошим средством профилактики и поднятия иммунитета», — рассказала Вероника Бруховецкая.