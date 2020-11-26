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Парфюмер рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19 

Medical Note и ещё 8 2 часа назад
Парфюмер рассказал, как вернуть обоняние после COVID
Фото: Medical Note
Потеря обоняния — один из наиболее частых симптомов коронавируса. У некоторых людей процесс его восстановления затягивается на месяцы. В это ситуации могут помочь приемы, которыми пользуются профессиональные парфюмеры, рассказала радио Sputnik владелица парфюмерного ателье «Аромаобраз» Вероника Бруховецкая.
Эксперт посоветовала начать разучивать ароматы, в том числе незнакомые. Начать лучше с привычных запахов — цитрусовых, специй.
«Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства», — сказала парфюмер.
Это позволит восстановить нейронные сети в мозге и помочь обонятельной памяти восстановиться.
Специалист отметила, что потеря обоняния для профессионалов сравнима с потерей важнейшего рабочего инструмента. Поэтому парфюмеры стараются больше внимания уделять своему иммунитету.
«Для этого нужно больше взаимодействовать с эфирными маслами, которые являются хорошим средством профилактики и поднятия иммунитета», — рассказала Вероника Бруховецкая.
Источник: Радио Sputnik
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