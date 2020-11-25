Ученые зафиксировали изменения в штаммах COVID-19

Специалисты обнаружили изменения в штаммах коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с весенними анализами. Впоследствии это может потребовать обновления вакцин против инфекции.

«Проводился анализ штаммов SARS-CoV-2, выделенных в период весенней волны, и в сравнении со структурой штаммов, которые были выделены сейчас, в осенний подъем заболеваемости, некоторые изменения в структуре выявлены. Но это именно некоторые изменения, насколько это связано с изменением свойств вируса, пока говорить преждевременно»,

— рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

При этом он подчеркнул, что накапливание изменений приведет к изменению биологических свойств вируса. В таком случае потребуется дополнительное исследование, сможет ли иммунный ответ, сформированный ранее, нейтрализовать штаммы, которые выделяются осенью.