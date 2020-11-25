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Доктор Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ведущим Владимиром Соловьевым во время шоу «Полный контакт» спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

«Весь следующий год нам придется, так сказать, жить с этими пиками. Они будут, я еще раз говорю, в мае, они будут в следующем ноябре. Это понятно. Надо готовиться»,

— отметил доктор.
По его словам, «волна сейчас пойдет вниз», после чего будет несколько спокойных месяцев. Мясников уточнил, что ими нужно будет «правильно воспользоваться».

«Я вам скажу так: 21-й год мы все проведем в масках. Нет вопросов, что бы вы ни говорили»,

— заключил телеврач.
Ранее Мясников посетовал на то, что при чтении статистики по количеству заразившихся коронавирусом «легко получить ложную информацию». Чтобы получить более точные данные, доктор предложил считать только тех, кто еще не выздоровел.
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