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«Как при СПИД». Названы жуткие последствия заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 3 22 минуты назад
Названы жуткие последствия заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма.
Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека. — Прим. ред.). Врач отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс.

"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе",

— уточнил иммунолог.
Кроме того, врачи наблюдают у перенесших COVID-19 пациентов загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается.

"Это не инсульт, но очень похоже",

— отметил Кошкин.
Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.
При этом Кошкин уточнил, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях от заражения коронавирусной инфекцией, поскольку прошло слишком мало времени.
По последним данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона скончались. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии.
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