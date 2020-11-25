Названы жуткие последствия заражения коронавирусом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал о последствиях коронавирусной инфекции для организма.
Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека. — Прим. ред.). Врач отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс.
"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе",
— уточнил иммунолог.
Кроме того, врачи наблюдают у перенесших COVID-19 пациентов загустение крови и гелеобразование, которое долго не рассасывается.
"Это не инсульт, но очень похоже",
— отметил Кошкин.
Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.
При этом Кошкин уточнил, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях от заражения коронавирусной инфекцией, поскольку прошло слишком мало времени.