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Стопкоронавирус.рф

Назван самый частый симптом COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус, стала потеря обоняния и вкуса (аносмия). Об этом сообщает Mirror со ссылкой на отчет Управления национальной статистики Великобритании.
Согласно полученным с 15 августа по 26 октября данным, во всех возрастных группах кашель не является главным симптомом заболевания, как это считалось ранее.
Так, среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40 процентов страдали аносмией, 15-25 процентов жаловались на повышенную температуру, а кашель был зафиксирован у 13-18 процентов. Среди более молодых пациентов показатели по аносмии оказались еще выше — до 60 процентов.
По данным ВОЗ, общее число заразившихся приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона умерли. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Видео
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