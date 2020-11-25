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Врач назвал людей, мешающих выходу на плато по COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik назвал категорию людей, мешающих выйти на плато по COVID-19.
По словам эксперта, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм. Викулов подчеркнул, — выход на плато оттягивают люди, игнорирующие средства индивидуальной защиты.
Для преодоления данной ситуации медик предложил усилить разъяснительную работу среди граждан о важности предпринимаемых мер.

"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики",

— подчеркнул специалист.
Кроме того, врач отметил, что необходимо продумать удобный алгоритм действия для ношения перчаток:

"Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии",

— привел пример Викулов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какая маска лучше всего защищает от коронавируса.
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Коронавирус , Видео , ИА Sputnik
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