Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik назвал категорию людей, мешающих выйти на плато по COVID-19.

По словам эксперта, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм. Викулов подчеркнул, — выход на плато оттягивают люди, игнорирующие средства индивидуальной защиты.

Для преодоления данной ситуации медик предложил усилить разъяснительную работу среди граждан о важности предпринимаемых мер.

"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики",

— подчеркнул специалист.

Кроме того, врач отметил, что необходимо продумать удобный алгоритм действия для ношения перчаток:

"Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии",

— привел пример Викулов.