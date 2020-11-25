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Стопкоронавирус.рф

Названы бесполезные методы спасения от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 7 3 часа назад
Названы бесполезные методы спасения от COVID-19
Фото: Globallookpress.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос зрителя, перечислив все известные ему популярные мифы о коронавирусе. Ролик доступен на YouTube-канале доктора.
Комаровский сказал, что находится «в эпицентре» вопросов, поэтому все легенды о болезни приходят к нему в первую очередь. Врач начал с того, что при возникновении пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы. Следом появились мифы о том, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

«Сейчас, к сожалению, надо признать, что основное количество мифов связано с жуткими экспертами по лечению. То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза»,

— посетовал телеведущий.
Доктор уверен, что большинство людей начинают верить в народные методы лечения после того, как сами излечиваются от болезни. Он привел в пример закапывание морковного сока в ноздри: организм человека сам справляется с вирусом без помощи овощей, но пациент считает, что ему помог именно сок. Поэтому излечившийся начинает записывать блоги и советовать свои бесполезные методы другим.

«Сейчас главная беда состоит в том, что должна быть в государстве информационная политика. Надо людям терпеливо каждый день на всех каналах рассказывать и повторять элементарные вещи: чего бояться, чего не бояться, куда идти. Отвечать на вопросы и т.д. Это не функция министра здравоохранения или главного санитарного врача»,

— отметил врач.
Ранее Комаровский развеял популярные мифы о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусом. По его словам, спасти от вируса может только вакцинация. Однако врач заметил, что на сегодняшний день в перспективе нет надежной, безопасной и доступной всем вакцины.
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Комментарии 4
Коронавирус , Евгений Комаровский
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