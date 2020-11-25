Названы особенности протекания ковид у вакцинированных

Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о том, как коронавирус будет протекать у тех, кто сделал прививку от заболевания. Об этом главный врач медицинского центра «Лидер медицины» заявил РИА Новости

По его словам, ни одна вакцина на 100 процентов не может защитить от вируса. Врач отметил, что прививка делается для того, чтобы, когда «придет болезнь», иммунитет вакцинированного человека был готов к этому. Специалист также добавил, что вакцина поможет «перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором», и избежать тяжелых последствий.