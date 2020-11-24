Кому обязательно нужно делать КТ легких при ковиде

Объясняет Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук и врач клинический фармакологии.

КТ легких: как проходит и как готовиться

Компьютерная томография — рентгенологическое исследование, которое выявляет патологический процесс в органах на минимальном уровне образования. Принцип действия — в рентгеновских лучах, которые проходят сквозь тело человека, а компьютерная система формирует изображение поперечных и продольных срезов.

Человека помещают в специальную арку, где установлена рентгеновская трубка, которая совершает оборот вокруг тела и позволяет сделать срез с минимальным шагом: от сантиметра до 40 мм. Стол с исследуемым человеком также двигается.

Изображение передается на компьютер в виде пикселей разного оттенка, от белого до черного. Это позволяет выстроить изображение: с помощью программы, установленной на компьютере в другом помещении (или даже городе, стране), оператор видит изображение интересующего органа.

Когда нужно делать компьютерную томографию

Направление на КТ дает врач, когда видит необходимость. Для этого существуют конкретные показания: воспаление легких, переломы костей, новообразования в органах, хронические боли в определенном месте или органе, которое не видно при других методах обследования — рентгене или УЗИ. Компьютерная томография позволяет получить изображения: мягких тканей, органов малого таза, кровеносных сосудов, легких, головного мозга, брюшной полости, костей.

По этой причине, при коронавирусной инфекции, основным стандартом для выявления изменений в легких является КТ легких. Также с помощью КТ в большинстве случаев диагностируют многие виды злокачественных опухолей. Визуализация помогает врачу подтвердить наличие, размер, местонахождение и степень поражения близлежащих тканей.

КТ легких при коронавирусе

С помощью КТ нельзя поставить диагноз COVID‑19: обследование выявляет изменения в легких, но не причину, которая их спровоцировала. Поражение может фиксироваться при любых других вирусных заболеваниях, поэтому КТ устанавливает вирусную пневмонию, но не заболевание, которым она вызвана.

Более того: во время обследования есть шанс заразиться. Из-за коронавирусной паники КТ — одна из самых востребованных процедур. Медицинские учреждения, принимающие пациентов, могут быть перегружены, и пациенты ждут в часовых очередях вместе с инфицированными. Также сложно быть полностью уверенным в стерильности аппарата компьютерной томографии и воздуха в помещении.

Когда делать КТ легких при коронавирусе

Если врач заподозрил пневмонию, он может вас госпитализировать: тогда КТ делают в больнице. Либо доктор дает направление делать КТ самостоятельно.

Если лечитесь дома, на КТ можно записаться при серьезных симптомах: в течение нескольких дней температура держится на отметке 38-39,5 градусов, боль или давление в груди, одышка, слабость, кашель, хрипота, озноб, потливость, посинение губ, спутанность сознания. Если проблем с дыханием нет, кашель вы переносите нормально, одышка при любых нагрузках не возникает — оснований делать КТ легких нет. Помните, что в этой ситуации «перебдеть» может быть опасным.

Как расшифровать КТ легких

Эти показатели разработали специалисты из Центра диагностики и телемедицины США, на основании результатов КТ больше 10 000 человек. Легкие берутся за 100%: доктор прописывает, какое количество легочной ткани повреждено.

КТ-0 — отсутствие признаков вирусной пневмонии;КТ-1 — до 25% поражения: легкая форма пневмонии;КТ-2 — 25-50%: умеренная пневмония;КТ-3 — 50-75%: средне-тяжелая пневмония;КТ-4 — более 75%: тяжелая форма пневмонии, легкие не функционируют в нормальном режиме.

Большинство врачей считает, что при легких формах болезни КТ не требуется: результаты не влияют на диагностику лечения. Это прописано в рекомендациях Минздрава , и такой позиции придерживается Российское общество рентгенологов и радиологов. Если поражение меньше 25%, эта информация бесполезна для врачей, специфическое лечение не требуется — организм справится сам. Но важно следить, чтобы ситуация не ухудшалась. Часто делать томографию нельзя, поэтому ориентироваться следует на симптомы и самочувствие.

Если пациент страдает вирусной пневмонией, исследование показывает изменения в тканях легких по типу «матового стекла». Это симптом, который отражает патологические изменения в легочной ткани на минимальном уровне. На итоговом снимке врач указывает процент заполнения патологическими очагами легочной ткани.

Если возникает бактериальная пневмония, то появляется сильное затемнение, что указывает на воспаление в части или всего легкого. Если врач предполагает возникновение опухоли — при компьютерной томографии можно увидеть четкое образование и его местоположение. Также можно оценить проходимость сосудов: для этого используют вещество, которое не пропускает рентгеновские лучи, и на снимке видно, как оно заполняется в органе.

Противопоказания при КТ легких

Любое использования рентгеновских лучей означает лучевую нагрузку на организм. При различных исследованиях мы получаем дозу облучения, которая измеряется зивертами. Мощность для каждого органа и части тела — разная. При рентгенографии получается маленькая доза излучения, но и эффективность метода ниже.

КТ напоминает множество рентгеновских снимков, при этом организм получает высокую лучевую нагрузку. Поэтому психические заболевания — одно из противопоказаний для компьютерной томографии: человек может повредить себя и оборудование. Также не рекомендуется делать КТ беременным женщинам: процесс влияет на ребенка, и под воздействием рентгеновских лучей может быть спровоцирована мутация или онкология. При грудном вскармливании рекомендуется возобновить лактацию через 24 часа после процедуры.

При клаустрофобии пациент должен заранее сообщить врачу о своем страхе и переживаниях. Доктор может назначить успокоительное, что позволит человеку обследоваться максимально комфортно.

Врач назначает КТ в том случае, если противопоказаний нет, но есть необходимость. Метод точно указывает на проблему, после чего специалист определяет диагностику и принципы дальнейшего лечения.

КТ легких — цена, сколько стоит

Практически во всех городах есть Центры компьютерной томографии, которые располагаются в районных больницах, поликлиниках или частных клиниках. Цена варьируется от 2500 до 10 000 рублей — зависит от аппарата и дополнительных методов при обследовании.

Нужен ли пульсоксиметр

В целом, нет. Лучше не паниковать и не поддаваться противоречащим рекомендациям в интернете: ориентируйтесь на указанные выше симптомы и при ухудшении самочувствия вызывайте скорую помощь. Если появятся симптомы, потребуется не только пульсоксиметр, но и кислород, и помощь врачей. А у скорой все это имеется.