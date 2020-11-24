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Стопкоронавирус.рф

Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
Названа диета, помогающая снизить риск COVID-19
Фото: Москва24
Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить риск осложнений при COVID-19, пишет Medicalxpress.
По ее словам, наиболее важной составляющей рациона должны стать фрукты и овощи всех возможных цветов, что поможет получить полный набор витаминов.

"Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов — химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", — отметила Моргулис.

Она подчеркнула, что помимо яркой растительной пищи в диете обязательно должны присутствовать важные источники белка, такие как бобы, яйца, рыба, птица, тофу или чечевица.
Также диетолог отметила, что микробиом кишечника также "выигрывает" от разнообразия продуктов, и порекомендовал по возможности употреблять сезонные продукты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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