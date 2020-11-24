Названы симптомы, которых не бывает при COVID-19

Российский врач Сергей Грошев рассказал, какие признаки нехарактерны для одного из самых распространенных заболеваний 2020 года.

В интервью онлайн-изданию «Слово и Дело» эксперт в первую очередь напомнил о том, в чем заключается разница между бактериальной и вирусной инфекцией. По его словам, второй вариант болезни всегда сопровождается множественным поражением внутренних органов.

По этой причине COVID-19 — классический вирус — запускает патологический процесс, в результате которого начинаются осложнения, причем не только на легкие, но и на сердце, мозг, суставы, желудочно-кишечный тракт, кожу.

В целом, течение коронавируса очень схоже с признаками гриппа: в обоих случаях наблюдается повышение температуры, признаки интоксикации организма, выраженная лихорадка, незначительная ломота в суставах, головные боли, слабость, нарушения сна и отсутствие аппетита.

От ОРВИ ковид отличается отсутствием слезоточивости глаз и насморка, не сухим, а не с мокротой кашлем. Также медик отметил, что при COVID-19 никогда не бывает проблем с мочеиспусканием и дефекацией, не страдает слух и не закладывает уши, не развивается артрит.

Напомним, что по состоянию на 24 ноября 2020 года в России за последние сутки выявлено 24 326 новых, подтвержденных тестами случаев заражения, из них 5838 пришлись на Москву. В мире число заболевших тоже неуклонно растет и уже превысило отметку в 59 миллионов человек.