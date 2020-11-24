Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Составлен список симптомов, которые никогда не встречаются при коронавирусе 

Passion.ru 1 час назад
Названы симптомы, которых не бывает при COVID-19
Фото: Passion.ru
Российский врач Сергей Грошев рассказал, какие признаки нехарактерны для одного из самых распространенных заболеваний 2020 года.
В интервью онлайн-изданию «Слово и Дело» эксперт в первую очередь напомнил о том, в чем заключается разница между бактериальной и вирусной инфекцией. По его словам, второй вариант болезни всегда сопровождается множественным поражением внутренних органов.
По этой причине COVID-19 — классический вирус — запускает патологический процесс, в результате которого начинаются осложнения, причем не только на легкие, но и на сердце, мозг, суставы, желудочно-кишечный тракт, кожу.
В целом, течение коронавируса очень схоже с признаками гриппа: в обоих случаях наблюдается повышение температуры, признаки интоксикации организма, выраженная лихорадка, незначительная ломота в суставах, головные боли, слабость, нарушения сна и отсутствие аппетита.
От ОРВИ ковид отличается отсутствием слезоточивости глаз и насморка, не сухим, а не с мокротой кашлем. Также медик отметил, что при COVID-19 никогда не бывает проблем с мочеиспусканием и дефекацией, не страдает слух и не закладывает уши, не развивается артрит.
Напомним, что по состоянию на 24 ноября 2020 года в России за последние сутки выявлено 24 326 новых, подтвержденных тестами случаев заражения, из них 5838 пришлись на Москву. В мире число заболевших тоже неуклонно растет и уже превысило отметку в 59 миллионов человек.
Видео дня. 5 признаков, что вам не хватает железа
Passion.ru: последние новости
Врачи вытащили из желудка школьницы огромный комок волос в форме валенка Врачи вытащили из желудка школьницы огромный комок волос в форме валенка Онколог объяснил сложность выявления рака на ранней стадии Онколог объяснил сложность выявления рака на ранней стадии Названы продукты, приводящие к воспалению в организме Названы продукты, приводящие к воспалению в организме
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение