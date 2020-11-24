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Стопкоронавирус.рф

Названы три вещи, которые человек должен сделать после болезни COVID-19 

Даня Виттиг 58 минут назад
Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева объяснила, что делать пациентам, перенесшим COVID-19.
По словам врача, надо сделать три вещи: проверить свертываемость крови, ферменты печени и делать дыхательную гимнастику.

"У подавляющего числа больных коронавирус пройдет легко, им ничего делать не надо. Но все-таки для каких-то людей, особенно с тяжелым течением болезни, нужно проверить здоровье. Тем, кто лежал в больницах, часто назначают антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь. Важно, чтобы не было тромбов".

Если человек принимал препараты, а потом отказался от них, в организме может резко повыситься свертываемость крови. Это приводит к тромбозам и осложнениям.
У пациентов, перенесших коронавирус, врачи наблюдают повышение ферментов печени. Малышева порекомендовала проверить ферменты печени после выздоровления. Это покажет общий анализ крови.

2Не паникуйте, если показания высокие, печень уникальный орган, она сама может восстановить себя. Еще одна рекомендация — заниматься дыхательной гимнастикой. В первую очередь коронавирус поражает легкие. Поэтому на этапе выписки нужно проходить дыхательную гимнастику. Дышать надо животом и надувать воздушные шарики".

Малышева отметила, что необходимо пить витамин D в профилактических дозах.
Ранее "Рамблер" сообщал о самом необычном свойстве коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Елена Малышева
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