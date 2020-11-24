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Роспотребнадзор опроверг исчезновение антител после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Опровергнуто исчезновение антител после COVID-19
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
После встречи с коронавирусом у человека может снизиться уровень антител, но они не могут пропасть полностью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Таким образом Попова опровергла информацию об исчезновении антител после COVID-19. Она добавила, что ей очень не нравится, когда по отношению к антителам используется слово «исчезают».
После каждой встречи с коронавирусом в организме остается иммунный ответ, завила Попова. По ее словам, одна из функций иммунитета — «запоминать» встречу, чтобы в следующий раз быстро отреагировать на возбудитель заболевания и уничтожить его.
Ранее Попова призвала не нагнетать ситуацию с коронавирусом в России, но и не расслабляться. Она призвала соблюдать защитные меры, введенные для борьбы с инфекцией. Она допустила, что коронавирус может стать ежегодным заболеванием с повышенной активностью в холодные периоды.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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