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Названы три вещи, которые человек должен сделать после выздоровления от COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Названы три вещи, необходимые после COVID-19
Фото: Youtube.com
Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева объяснила, что делать пациентам, которые вылечились от коронавируса. Она напомнила, что половина заболевших переносит заболевание бессимптомно. По ее словам, надо сделать три вещи: проверить свертываемость крови, ферменты печени и делать дыхательную гимнастику.

— У подавляющего числа больных коронавирус пройдет легко, им ничего делать не надо. Но все-таки для каких-то людей, особенно с тяжелым течением болезни, нужно проверить здоровье. Тем, кто лежал в больницах, часто назначают антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь. Важно, чтобы не было тромбов,

— заявила Малышева.
Она отметила, что после выписки нужно проверить гемостаз, свертываемость крови. У людей, которые принимали препараты, а потом отказались от них, организм может ответить неадекватно, резко повысив активность свертываемости крови. Это может привести к тромбозам и осложнениям.
Если при выписке этого не сделали врачи, лучше сделать это в поликлинике по месту жительства. У пациентов, перенесших коронавирус, врачи наблюдают повышение ферментов печени. Это может быть следствие употреблений препаратов во время лечения. Малышева порекомендовала проверить ферменты печени после выздоровления. Это покажет общий анализ крови.

— Не паникуйте, если показания высокие, печень уникальный орган, она сама может восстановить себя. Еще одна рекомендация — заниматься дыхательной гимнастикой. В первую очередь коронавирус поражает легкие. Поэтому на этапе выписки нужно проходить дыхательную гимнастику. Дышать надо животом и надувать воздушные шарики,

— отметила врач.
Малышева отметила, что необходимо пить витамин D в профилактических дозах.
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Коронавирус , Елена Малышева
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