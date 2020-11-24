Названо условие снижения заболеваемости COVID-19 

Александр Горелов. Ситуация с коронавирусом станет стабильной и начнется снижение заболеваемости после вакцинации от 70-75% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

"Трудно ждать стабилизации и снижения, пока не будет введена массовая вакцинация с охватом населения в идеале более 95% или хотя бы на уровне 70-75%. Только в этом случае можно рассчитывать, что ситуация станет стабильной и будет отмечаться снижение",

— сказал Горелов журналистам.

Он подчеркнул, что доступность вакцин, внедрение их в календари прививок позволит окончательно победить инфекцию в более короткие сроки.

На развитие эпидпроцесса также влияет приверженность средствам индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, отметил Горелов.