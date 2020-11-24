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Стопкоронавирус.рф

Названо условие снижения заболеваемости COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Названо условие снижения заболеваемости COVID-19
Фото: Depositphotos
Ситуация с коронавирусом станет стабильной и начнется снижение заболеваемости после вакцинации от 70-75% населения, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Трудно ждать стабилизации и снижения, пока не будет введена массовая вакцинация с охватом населения в идеале более 95% или хотя бы на уровне 70-75%. Только в этом случае можно рассчитывать, что ситуация станет стабильной и будет отмечаться снижение",

— сказал Горелов журналистам.
Он подчеркнул, что доступность вакцин, внедрение их в календари прививок позволит окончательно победить инфекцию в более короткие сроки.
На развитие эпидпроцесса также влияет приверженность средствам индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, отметил Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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